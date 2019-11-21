محتجو ذي قار.. مسيرات غاضبة تجوب شوارع المحافظة(فيديو)

2019/11/21 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جابت مسيرات غاضبة من النقابات، شوارع محافظة ذي قار، لاستمرار الإضراب عن الدوام، من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالب الشعب الحقة.ولم يتوقف أهالي ذي قار عن حراكهم الغاضب منذ 25 أكتوبر، رغم الاعتقالات والشهداء الذين سقطوا والجرحى، لكنهم استمروا بحراكهم لغاية الأن من أجل تحقيق المطالب.[…]

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