تركيا تنتقد عدم رغبة هولندا باستقبال مواطنيها الدواعش

2019/11/21 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:انتقدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، عدم رغبة هولندا بقبول الإرهابيين الأجانب من مواطنيها الذين رحلتهم تركيا إليها.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية، حامي أقصوي "من أجل الوصول إلى حل دائم، ينبغي عدم تجريد هؤلاء الأشخاص من الجنسية، بل يجب إعادتهم إلى وطنهم ومحاكمتهم وإعادة تأهيلهم هناك".وتابع: "هذا مطلب أساسي للمكافحة المشتركة ضد الإرهاب، بناءً على هذا، يولي بلدنا أهمية كبيرة للتعاون والتنسيق الدوليين".وأشار إلى أن موقف تركيا واضح بخصوص مشكلة المقاتليين الإرهابيين الأجانب الذي كانوا في مناطق الصراع، وأن بلاده تتوقع من دول المصدر أن تتحمل مسؤولياتها.وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تم ترحيلهم 19 تشرين الثاني، أشار أقصوي إلى أنهم نسقوا مع السلطات الهولندية، مضيفاً: "من الواضح أيضًا أن أولئك الذين يزعمون أن هناك ضعفا في محاربة داعش، يتهربون من تحمل المسؤولية".وكان وزير العدل والأمن الهولندي فيردناند خرابرهاوس قال، الأربعاء، إن سلطات بلاده لم تستطع إقناع تركيا بالعدول عن إعادة امرأتين كانتا ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى البلاد.والثلاثاء أعلنت السلطات الهولندية، توقيفها إرهابيتين من مواطنيها، تنتميان لتنظيم "داعش"، بعد ترحيلهما من تركيا.ومطلع تشرين الثاني الجاري، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

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