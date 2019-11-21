2019/11/21 | 16:29

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بالوثيقة..



الدفاع تعلن موافقة وزارة المالية على زيادة رواتب منتسب

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بالوثيقة..



الدفاع تعلن موافقة وزارة المالية على زيادة رواتب منتسبيها

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