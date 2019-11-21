عزت الشابندر ينفي شائعات اعتقاله بمطار دبي ويؤكد وجوده هناك بزيارة خاصة

2019/11/21 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فند السياسي المستقل عزت الشابندر، الانباء التي تحدثت عن اعتقاله في مطار دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الشابندر في تغريدة على حسابه بتويتر، إن بعض وسائل الإعلام المغرضة أشاعت بأن سلطة المطار بدبي تحتجزه في فندق المطار.

وأضاف، أنه يكذب هذه الأخبار جملة وتفصيلا ولا زال يتواجد في مدينة دبي بزيارة خاصة.

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