لافروف: انقرة لا تخطط لعملية عسكرية جديدة في سوريا

2019/11/21 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أنقرة أكدتْ لموسكو أنها لا تُخططُ لشنِ عمليةٍ عسكريةٍ جديدة في سوريا رغمَ تصريحاتٍ سابقة.

وقال لافروف

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