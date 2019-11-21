عمليات بغداد: اعتقال 5 مندسين قاموا بحرق محال تجارية في بغداد

2019/11/21 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن إعتقالها خمسة مندسين قاموا بإحراق محال تجارية في شارع النهر وسط بغداد....

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