حقوق الانسان توضح عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين على خلفية التظاهرات منذ 13 تشرين الثاني

2019/11/21 | 16:47

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بغداد اليوم _ بغداد

نشرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس (21، تشرين الثاني، 2019) إحصائية بعدد القتلى والجرحى والمعتقلين من المتظاهرين بدءاً من 13 تشرين الثاني الجاري، ولغاية يوم أمس، في بغداد والبصرة وذي قار.

استمرارا" في مهامها الرصدية في متابعة ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات أشرت فرق المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ما يلي: -

١- أستمرار المفوضية بتأشير ارتفاع حالات الخطف والاغتيال والذي طال عدد من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين من جهات مجهولة ، وتؤكد المفوضية مطالبتها للحكومة والاجهزة الامنية المختصة لتحري مصير المختطفين واطلاق سراحهم وتقديم الجناة للعدالة .

٢- اشرت المفوضية استمرار أستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع وتسببها بأستشهاد متظاهرين وبواقع (٢) في محافظة ذي قار /ساحة الحبوبي ، واستشهاد (١) متظاهر في محافظة البصرة متأثرا بجراحه في التصادمات التي حدثت يوم ( ١٣ / ١١ / ٢٠١٩ ) واستشهاد (٦) متظاهرين في محافظة بغداد ، وهنا تكرر المفوضية مطالبتها للقائد العام للقوات المسلحة بضرورة ألزام الاجهزة الامنية بعدم أستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين .

٣- أشرت المفوضية اعتقال (٨٩) متظاهر في محافظة بغداد اطلق سراح (١١) منهم ، واعتقال (١٦) متظاهر في محافظة البصرة ، و (١٤) في محافظة ذي قار ، و (١٧) متظاهر في محافظة النجف تم اطلاق سراحهم جميعا" يوم ( ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٩) وتجدد المفوضية دعواتها لمجلس القضاء الاعلى لأطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين .

٤- وثقت المفوضية قيام عدد من المتظاهرين بحرق الإطارات وغلق الطرق أمام حقول النفط و بعض الجسور الحيوية في محافظة البصرة ، وأمام بوابة شارع ومطار النجف ونفق المختار في محافظة النجف الأشرف ، وتؤكد المفوضية على ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على سلمية التظاهرات وعدم تعطيل الحياة العامة .

٥- وثقت فرق المفوضية قيام القوات الامنية باطلاق النار وقنابل الغاز المسيلة للدموع بإتجاه المتظاهرين قرب نقابة المعلمين في محافظة كربلاء المقدسة ، وتؤكد المفوضية على ضرورة التزام قيادات العمليات والشرطة بعدم أستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين السلميين في كربلاء المقدسة وباقي المحافظات.

٦- رصدت المفوضية انفجار عدد من العبوات وإلقاء رمانة يدوية على احد المنازل أصيب عل أثرها ربة البيت وطفلها بتاريخ (١٧و ١٨/تشرين الثاني ٢٠١٩) في محافظة ذي قار وتحث المفوضية الاجهزة الامنية على أتخاذ التدابير الضرورية لضمان آمن المواطنين ومنع العابثين من محاولات حرف مسار التظاهرات السلمية في ذي قار .

٧- وثقت المفوضية احتراق مدرستين في منطقة الشعب وعدد من المحال التجارية خلف المصرف الزراعي في محافظة بغداد ، وتؤكد المفوضية مطالبتها الاجهزة الامنية بأتخاذ التدابير الضرورية لمنع العابثين من حرف مسار التظاهرات السلمية وتقديم من يقوم بعمليات الحرق والتخريب للقضاء .

٨- وثقت المفوضية إصابة (١٣٥) متظاهر في محافظة بغداد قرب جسر الأحرار بسبب قيام القوات الامنية باطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية بتاريخ ( ١٦ و١٧/تشرين الثاني ٢٠١٩ ) ، وتكرر المفوضية مطالباتها لقيادة عمليات بغداد وشرطتها وقوات حفظ النظام بعدم أستخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لترويع المتظاهرين السلميين وألحاق الأذى بهم .

٩- تشيد المفوضية بتعاون القوات الامنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظات ( النجف الأشرف ، الديوانية ، بابل ، المثنى، ميسان وواسط ) .

١٠- وثقت المفوضية انفجار عبوة صوتية في سرادق ساحة الاعتصام وسط قضاءالغراف في محافظة ذي قار بتاريخ (٢٠تشرين الثاني٢٠١٩) وتحمل المفوضية قيادة عمليات الرافدين وقيادة شرطة ذي قار مسؤولية حماية ساحات التظاهر وصون حياة المتظاهرين .

المفوضية العليا لحقوق الانسان

٢١ تشرين الثاني ٢٠١٩

يتبع........

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، عن تثبيت الوجبة الاولى من العاملين بصفة عقود على ملاك الوزارة الدائم والبالغ عددهم (954)موظفاً.

وقالت الوزارة في بيان، إن "هذه الخطوة تأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء

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اعلنت وزارة التربية، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، السماح للطلبة الخارجيين تغيير الفرع الدراسي عند التقديم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير التربية سها العلي بك، وجهت بتسهيلات التقديم للطلبة الخار

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، عن استحصال الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاتصالات استحصلت الموافقات

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