برشلونة يتراجع عن عملية ليبرتادوريس

2019/11/21 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قرر برشلونة عدم إرسال أي من مسؤوليه، لحضور نهائي كوبا ليبرتادوريس، بين ريفر بليت الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي، بعد غد السبت، في العاصمة البيروفية ليما.

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