نائب يكشف عن شبهات فساد بعشرات المليارات تخص عقد مستشفى في بغداد

2019/11/21 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية حازم الخالدي، عن ورود معلومات تخص شبهات فساد بعشرات المليارات في محافظة بغداد تخص عقد مستشفى النعمان وغيره من العقود المشبوهة.

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