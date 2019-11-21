منصور الاتاسي - الشعب السوري يحتقن

2019/11/21 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الاتاسي تركت السياسيه الذي انتهجها النظام آثار عميقه في حياة ووجدان الشعب السوري وخصوصا بعد فشله في المجال الاقتصادي حيث يزداد انهيار القيمه الشرائية لليره السوريه تراجعا بعد ان وصل سعر الصرف 750 ل.س مقابل الدولار الواحد مما زاد في الفقر والفساد والجريمه المنظمه والمنفلته ..وفشله في المجال السياسي فلم يستطع حى الآن ان يتقدم خطوة واحدة بإتجاه تنفيذ الحل السياسي الحقيقي المعتمد على بيان جنيف-1- وقرا......

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