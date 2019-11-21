شاكر الناصري - حتى نقطع الطريق على النظام الطائفيّ في العراق، لابد من الإقدام على إتخاذ الخطوة الحاسمةّ

2019/11/21 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شاكر_الناصري من المؤكد أن الانتفاضة المتواصلة في العراق قد تمكنت من فرض تراجعات كبيرة على نظام الحكم وسلطته وقواه السياسية ومليشياته في العراق، حتى أصبح، وبحكم المؤكد، أن هذا النظام لم يعد قادراً أو صالحاً لحكم العراق والعراقيين إلا بقوة القمع والقتل والسلاح، حيث تختفي السلطة من المدن ولايوجد سوى حضورها القمعي واجهزتها المخابراتية والسرية، بينما يدير المحافظون أعمالهم من أماكن سرية حيث يحاولون استغلال الفراغ و......

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