2019/11/21 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. تبسيط إجراءات الإقراض لمبادرة البنك المركزي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 16:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تبسيط إجراءات الإقراض لمبادرة البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تبسيط إجراءات الإقراض لمبادرة البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).