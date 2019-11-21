العراق: أربعة قتلى على الأقل وإصابة العشرات في مظاهرات ليلية ببغداد

2019/11/21 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات ليل الأربعاء الخميس بعد أن استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة متظاهرين في بغداد.



وأكدت مصادر طبية وأمنية، "مقتل متظاهرين اثنين، أحدهما بالرصاص والآخر بقنبلة غاز مسيل للدموع".

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