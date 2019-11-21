لأول مرة منذ 2003.. العراق يخرج من قاع اكثر الدول عنفاً وجماعة تتجاوز داعش بالارهاب

وحلّت سوريا، حيث أسفر 131 هجوما عن مقتل 662 شخصا، في المرتبة الرابعة، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وفي أوروبا، التي لم تشهد هجمات إرهابية كبرى سنة 2018، انخفض عدد القتلى من أكثر من 200 في 2017 إلى 62.
وفي بيان رافق التقرير، قال الرئيس التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلام ستيف كيليليا إن "انهيار تنظيم داعش في سوريا والعراق كان بين العوامل التي سمحت لأوروبا الغربية بتسجيل أقل عدد من الحوادث منذ 2012، بينما لم يتم تسجيل أي حالات قتل مرتبطة بالتنظيم سنة 2018".
وأشار التقرير كذلك إلى أنه بينما "تراجعت حدة الإرهاب، فإنه لا يزال واسع الانتشار ومتزايدا".
وفي 2018، شهد 71 بلدا وقوع حالة قتل واحدة على الأقل مرتبطة بالإرهاب، وهو ثاني أعلى رقم منذ مطلع القرن الحالي.
ولفت المؤشر إلى الزيادة الهائلة في حالات الوفاة الناجمة عن الإرهاب اليميني المتشدد في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا، مع ارتفاع حالات القتل المرتبطة بذلك بنسبة 320 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
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