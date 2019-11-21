قريباً.. الاتصالات العراقيّة سترفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي

2019/11/21 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قالت وزارة الاتصالات العراقية، إنها حصلت على الموافقات الرسمية لرفع #الحجب عن #مواقع_التواصل الاجتماعي في عموم البلاد بشكلٍ نهائي.جاء ذلك، بعد قرار #الحكومة_العراقية بقطع شبكة #الإنترنت […]

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