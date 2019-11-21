القوة الجوية تستغل فترة الايقاف بالفوز على الانيق في الإطار الودي

2019/11/21 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تغلب نادي القوة الجوية، على ضيفه الطلبة 1-0 في المباراة الودية التي اقميت على ملعب الاول، اليوم الخميس.

وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب

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