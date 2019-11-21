هونغ كونغ: الشرطة تواصل محاصرة جامعة يتحصن فيها الطلاب

2019/11/21 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تبنى الكونغرس الأميركي بغالبية ساحقة قرارا يدعم المحتجين في هونغ كونغ في مواجهة الصين ويهدد بتعليق الوضع التجاري الخاص الذي تمنحه واشنطن لهونغ

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