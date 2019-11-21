حقوق الإنسان النيابية: قوات مكافحة الشغب ما تزال غير مدربة على التعامل مع المحتجين

2019/11/21 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، أرشد الصالحي، إن قوات مكافحة الشغب ما تزال غير مدربة على التعامل مع المحتجين.

وأوضح الصالحي، في تصريح، أن موقف اللجنة النيابية واضح فيما يخص ضرورة تجنب استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، مشددا في القوت نفسه على ضرورة عدم ممارسة المحتجين للتخريب والعنف ضد القوات الامنية وحرف التظاهرات عن مسارها السلمي.

وأضاف، أن القوات الأمنية تريد الحفاظ على هيبة الدولة، مطالبا إياها بإيقاف استخدام قناني المسيل للدموع بشكل مفرط، ومنع استخدام الرصاص الحي نهائيا.

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