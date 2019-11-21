2019/11/21 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن جدول مباريات منتخب شباب العراق في التصفيات المؤهلة لكأس اسيا تحت 19 عاما 20120.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول مباريات منتخب شباب العراق في التصفيات المؤهلة لكأس اسيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول مباريات منتخب شباب العراق في التصفيات المؤهلة لكأس اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).