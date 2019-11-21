إعادة فتح منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت

2019/11/21 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير إعلام المنافذ الحدودية في العراق، علاء الدين القيسي، اليوم الخميس، إعادة فتح منفذ سفوان الحدودي مع الكويت بعد غلقه من قبل محتجين أمس....

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