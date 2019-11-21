2019/11/21 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتسبو شركة الحفر العراقية يشاركون باعتصام البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 17:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتسبو شركة الحفر العراقية يشاركون باعتصام البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتسبو شركة الحفر العراقية يشاركون باعتصام البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).