بالوثيقة: امانة مجلس الوزراء توجه باستمرار عمل الوكلاء والمستشارين في الوزارات والهيأت المستقلة

2019/11/21 | 17:49

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بغداد اليوم - بغداد

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، باستمرار عمل الوكلاء والمستشارين في الوزارات والهيأت المستقلة.

يتبع ..

بغداد اليوم- بغداد

رجح الخبير الأمني، الفريق الركن المتقاعد وفيق السامرائي، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، عودة القصف الإسرائيلي للمواقع العراقية مجدداً، محذرا بالوقت ذاته من التداعيات الخطيرة المحتمل حدوثها.

وكتب السامرائي على صفحته الشخصية في &

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، ان قانون التقاعد الجديد لم يتطرق الى رواتب رفحاء مشيرا الى ان الرواتب بقيت على حالها.





وقال العقابي في تصريح صحفي، ان "ما يتم تداوله عبر بعض وسا

بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية حازم الخالدي، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، عن ورود معلومات تخص شبهات فساد بعشرات المليارات في محافظة بغداد تخص عقد مستشفى النعمان وغيره من العقود المشبوهة.

وقال الخالدي في بيان تلقته

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