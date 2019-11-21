2019/11/21 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ينعى المرصد العراقي للحريات الصحفية الصحفي هاني البارودي رئيس وكالة البرق نيوز الذي توفاه الله مساء أمس الأربعاء في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة صحفي مصري بعد مغادرته السجن في بغداد.. والكشف عن وصيته) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة صحفي مصري بعد مغادرته السجن في بغداد.. والكشف عن وصيته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).