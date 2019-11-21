سوريا تطالب الرأي العام العالمي بالتحرك لوقف اعتداءات تركيا على أراضيها

2019/11/21 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أدانت سوريا، الخميس، ما وصفتها بـ ”الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي“، بحق الشعب السوري، داعية الرأي العام العالمي للتحرك من أجل إرغام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ”وقف جرائمه فورًا“.

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