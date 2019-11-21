وفاة صحفي مصري بعد مغادرته سجن الاعتقال في بغداد

2019/11/21 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنعى المرصد العراقي للحريات الصحفية الصحفي هاني البارودي رئيس وكالة البرق نيوز الذي توفي مساء أمس الأربعاء في العاصمة بغداد، وقرر ذووه مواراة جثمانه في مقبرة وادي السلام في مدينة النجف بناء على وصيته.وقال مصطفى الرحابي صديق البارودي لمرصد الحريات الصحفية، وتابعته “كلكامش برس”، إن “الراحل كان يعاني من مضاعفات مرضية حادة بعد مغادرته السجن الذي كان معتقلا فيه لأسابيع عديدة، وكان غادره قبل مايقرب من أسبوع، لكنه عانى من آلام في القلب إقتضت نقله الى مشفى الشيخ زايد وسط العاصمة حيث لم يمهله القدر، ففارق دنيانا مساء الأربعاء”.واشار الى إن “الراحل كان أوصى بعدم نقل جثمانه الى القاهرة حيث تقيم أسرته في حي المعادي هناك، وطلب نقل الجثمان الى النجف جنوب بغداد ليدفن في مقبرة وادي السلام، وجرى إتصال بين بغداد والقاهرة بهذا الشأن حيث وافقت زوجته وأولاده على تلبية الوصية الواجبة حسب الشريعة الإسلامية”.وكان المرصد العراقي قد طالب السلطات العراقية بالإفراج عن البارودي الذي أعتقل لأسباب “غير مقنعة ثبت بطلانها لاحقا”، والتحقيق في ملابسات الإعتقال ورد الإعتبار له، خاصة وإنه يحتفظ بعلاقات طيبة مع الصحفيين، والساسة العراقيين، ويقيم في بغداد من سنوات طويلة، وله زوجة عراقية.

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