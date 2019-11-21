شيخ بني مالك يكشف لـ”كلكامش” عن موقف مرتقب لعشائر الجنوب حول الاحتجاجات

2019/11/21 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف شيخ عام عشائر بني مالك ضرغام المالكي، الخميس، عن عزم عدد من شيوخ محافظة البصرة التحشيد لاستعراضات عشائرهم في ساحات الأعتصام في مركز المحافظة لدعم ومساندة المتظاهرين.

وقال المالكي لـ”كلكامش برس”، إن ” الذين التقوا برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لم يكونوا سوى شيوخ افخاذ او وجهاء صغار، ولم يكن بينهم سوى 3 شيوخ عموم، والدعوة وجهت من مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية”، لافتًا إلى أنه “لم يحضر الاجتماع والصورة التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي هي للقاء قديم، وواضح ذلك من خلال ملابس عبدالمهدي بالإضافة إلى الوجوه الحاضرة”.

وأضاف المالكي ان “شيخ عشائر بني تميم مزاحم التميمي عقد اجتماع مصغر مع عدد من شيوخ العشائر العامين وأصحاب القبائل الكبيرة والمعروفة في المحافظة ووجه لي الدعوة لترتيب موقف مساند للمحتجين تعلن تفاصيله حلال اليوميين المقبلين”.

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