2019/11/21 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد مصدر ايراني مطلع، اليوم الخميس، أن خدمة الانترنت في طور العودة التدريجية في البلاد.وأوضح المصدر لوكالة انباء فارس اليوم الخميس، بأنه وبتفويض من مجلس الامن القومي الايراني فان خدمة الانترنت استؤنفت في بعض المناطق.وبحسب معلومات فإن مجلس الامن القومي أصدر تفويضا لاستئناف خدمة الانترنت في بعض المناطق، وأن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تعيد خدمة الانترنت لبعض المدن المركز الخبري الوطني.

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