ذان صن : برشلونة يرغب بالتعاقد مع المدرب بوكيتينيو

2019/11/21 | 18:02

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بغداد / الغد برس:

كشفت تقارير صحفية بريطانية ، اليوم الخميس ، عن رغبة برشلونة للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينوالمدير الفني السابق لتوتنهام.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية ، فإن " مدرب برشلونة فالفيردي يواجه ضغوطات شديدة في برشلونة بسبب تذبذب النتائج وتراجع الأداء ومن المتوقع أن يلجأ النادي الكتالوني لبوكيتينو حال رحيل فالفيردي ".

وأشارت الصحيفة ، ان " بايرن ميونخ هو الاخر من ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الأرجنتيني لخلافة كوفاتش لكن برشلونة يبقى هو الأقرب للظفر بخدمات المدرب ".

يذكر ان بوكيتينيو صرح عام 2017، بأنه من المستحيل أن يدرب برشلونة بسبب ولائه لفريقه السابق إسبانيول على الرغم من رؤيته جالسا مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا في احد الأماكن في مدينة برشلونة .

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