لجنة التعديلات الدستورية تطلب استبيان آراء المواطنين حول التعديلات المرتقبة على الدستور

2019/11/21 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

طالبت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الخميس، من مكاتب المحافظات إجراء استبيانات لمختلف شرائح المجتمع، وجمع آراء ومقترحات عامة بما ينسجم مع مطالب المتظاهرين، ويلبي حاجات المواطنين وإنهاء المعاناة وتحسين الخدمات في عموم البلاد.

وذكر بيان للجنة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنها " عقدت اجتماعاً برئاسة النائب فالح الساري وحضور أعضاء اللجنة مع مدراء مكاتب مجلس النواب العراقي في جميع المحافظات".

ونقل البيان عن مديرة مكتب زاخو وعود حكمت أمين، بأنه "جرى في الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعديلات الدستورية المرتقبة، وطالبت اللجنة من مكاتب المحافظات إجراء استبيانات لمختلف شرائح المجتمع وجمع قدر الإمكان آراء ومقترحات عامة الناس والمختصين وبما ينسجم مع مطالب المتظاهرين ويلبي حاجات المواطنين وإنهاء المعاناة وتحسين الخدمات في عموم البلاد".

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