بالصور.. نفق التحرير على موعد مع فعالية جمالية جديدة من شاب بغدادي متطوع

2019/11/21 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم شاب بغدادي، على عمل 250 مظلة ملونة من أجل تعليقها في نفق ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وتأتي الخطوة لإضفاء الجمالية والرونق على الرسومات الموجودة في النفق.وتحوّل نفق ساحة التحرير، بعد احتجاجات 25 أكتوبر إلى مكان يخلد الحركة الاحتجاجية من حيث أساليب القتل التي تعرض لها المتظاهرون والشهداء الذين سقطوا في هذه التظاهرات […]

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