عمليات بغداد تكشف حقيقة سقوط قتلى بصفوف المحتجين

2019/11/21 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، حقيقة سقوط قتلى بصفوف المحتجين اليوم.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لشفق نيوز انها تنفي "بشكل قاطع حصول أية تضحيات بين المتظاهرين، وعدم وجود أي حالة احتكاك مع المتظاهرين السلميين، ولم تؤشر المستشفيات في بغداد ووزارة الصحة أي إصابة بين صفوف المتظاهرين.

وكانت مصادر أمنية وطبية قد ذكرت، ان شخصين قتلا وأصيب 38 آخرون في ساعة مبكرة يوم الخميس، بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من جسرين رئيسين في بغداد.

وذكرت المصادر أن سبب الوفاة في الحالتين كان إصابة مباشرة في الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع.

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