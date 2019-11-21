2019/11/21 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

لم يشهد التاريخ الحديث والقديم جرائم ضد الإنسانية وضد سيادة الدول كما هو الحال بعد أن قدم الصهاينة إلى فلسطين واستعمروا هذه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصر الوقاحة الأمريكية - الصهيونية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصر الوقاحة الأمريكية - الصهيونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).