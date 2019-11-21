2019/11/21 | 18:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصر الوقاحة الأمريكية - الصهيونية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لم يشهد التاريخ الحديث والقديم جرائم ضد الإنسانية وضد سيادة الدول كما هو الحال بعد أن قدم الصهاينة إلى فلسطين واستعمروا هذه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصر الوقاحة الأمريكية - الصهيونية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصر الوقاحة الأمريكية - الصهيونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).