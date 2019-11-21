بشرى سارة للمرضى المصابين بمرض السرطان في سوريا

2019/11/21 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افتتح اليوم في سوريا، أول معمل لإنتاج أدوية مكافحة السرطان وذلك في منطقة عدرا الصناعية في ريف دمشق .

وحضر الافتتاح وزير الصحة نزار

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