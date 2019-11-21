مالذي يمنع نازحي الرمادي من العودة الى منازلهم | تقرير

2019/11/21 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب اصحاب الشقق السكنية في قضاء الرمادي ضمن محافظة الانبار الحكومتين المحلية والمركزية، برفع انقاض دورهم التي تضررت بسبب الحرب وتعويضهم.

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