هل العراق مستعد لاستضافة بطولة خليجي 25؟

2019/11/21 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم رؤوساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم، عقد اجتماعهم العام في الثامن والعشرين من الشهر المقبل لمناقشة اختيار البلد الذي سيتضيف بطولة خليجي 25.وطرح الصحفي الرياضي، على نوري، تساؤل على تويتر، حول الملف الذي سيقدمه اتحاد الكرة العراقي الى رؤوساء الاتحادات الخليجية؟ مردفًا، هذا اذ كان هناك ملف من قبلهم قد اعد لهذا الشأن من […]

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