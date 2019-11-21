2019/11/21 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة عن الشعوب: اتهامات أنقرة لرؤساء بلدياتنا كاذبة وباطلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 18:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة عن الشعوب: اتهامات أنقرة لرؤساء بلدياتنا كاذبة وباطلة) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة عن الشعوب: اتهامات أنقرة لرؤساء بلدياتنا كاذبة وباطلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).