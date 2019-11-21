2019/11/21 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في أول مؤتمر صحفي كمدرب لتوتنهام عن رغبته في تحقيق الفوز والاستفادة من أخطائه السابقة وعن المدرب السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مورينيو في أول مؤتمر مع توتنهام.. سأرتكب أخطاءً جديدة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مورينيو في أول مؤتمر مع توتنهام.. سأرتكب أخطاءً جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).