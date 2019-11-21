نتائج القبول في الجامعات لذوي الشهداء لطلبة الدور الثالث والاعتراضات

2019/11/21 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن نتائج القبول في الجامعات لذوي الشهداء لطلبة الدور الثالث واعتراضات طلبة الدور الاول والثاني لذوي الشهداء ايضا.

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