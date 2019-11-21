English | كوردى

نتائج القبول في الجامعات لذوي الشهداء لطلبة الدور الثالث والاعتراضات


نتائج القبول في الجامعات لذوي الشهداء لطلبة الدور الثالث والاعتراضات
2019/11/21 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن نتائج القبول في الجامعات لذوي الشهداء لطلبة الدور الثالث واعتراضات طلبة الدور الاول والثاني لذوي الشهداء ايضا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج القبول في الجامعات لذوي الشهداء لطلبة الدور الثالث والاعتراضات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج القبول في الجامعات لذوي الشهداء لطلبة الدور الثالث والاعتراضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).

كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا