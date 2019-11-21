لجنة المرأة النيابية تناقش قانوني الناجيات الايزيديات ومناهضة العنف الاسري

2019/11/21 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية برئاسة النائبة انتصار الجبوري وحضور اعضاءها، اليوم الخميس، جلسة استماع بشأن قانوني الناجيات الايزيديات والعنف الاسري.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "ادارت الجلسة التي حضرها ممثلون عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء واللجنة القانونية، وحقوق الانسان ولجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، ووزارة الداخلية، ومنظمات المجتمع المدني، النائبة وصفية شيخو مقررة لجنة المراة والاسرة والطفولة".

واضاف انه "تناولت المداخلات تقرير اللجنة الاولي، حول مشروع قانون الناجيات، واشكاليات توسيع نطاق القانون ومحدداته، وقرارات مجلس الوزراء التي نصت على عنوان مشروع القانون، والاحكام المتعلقة بجنسية المولودين من الناجيات وفق قانون الجنسية وخصوصية الطائفة الايزيدية، وتأسيس مديرية عامة وربطها بالامانة العامة لمجلس الوزراء والاستعانة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتعويض ورعاية الناجيات ماديا ومعنويا واعداد الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات في المجتمع".

وتابع البيان انه "كما تدارس الحاضرون التعديلات على نصوص وفقرات القانون، و تطبيق الامتيازات المنصوص علياها في قانون السجناء السياسيين ذي الرقم 4 لسنة 2006 المعدل على الناجيات الايزيديات، ومنحهن حقوق السجين السياسي وجبر الضرر الذي لحق بهن، فضلا عن غرض التعريف بالجرائم امام المنظمات الدولية لحقوق الانسان والمجتمع الدولي عموما خلال فترة الاختطاف والسبي كما نصت الاسباب الموجلة لهذا القانون".

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