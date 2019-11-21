مفوضية حقوق الانسان تؤمن زيارة عوائل الموقوفين على خلفية التظاهرات

2019/11/21 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، أنها تابعت المواجهة الأولى لذوي الموقوفين على خلفية التظاهرات في بغداد مع ذويهم في موقف الاستخبارات ومكافحة الإرهاب قرب مطار بغداد.

وذكر بيان للمفوضية تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه "بمبادرة من رئاسة المفوضية وبالتنسيق العالي مع الجهات المسؤولة عن ادارة سجن الاستخبارات ومكافحة الارهاب، تابعت فرق الرصد والتوثيق في المفوضية العليا لحقوق الانسان المواجهة الأولى لذوي عوائل الموقوفين على خلفية التظاهرات في بغداد بذويهم في موقف الاستخبارات ومكافحة الارهاب قرب مطار بغداد".

وأضاف البيان أن " المبادرة تأتي بعد ورود العديد من المناشدات الى المفوضية وزيارة مباشرة من قبل وفد المفوضية المديرية ولقائه بالقائمين على الموقف والموقوفين لغرض تامين تلك الزيارة لاكثر من ٣٠ عائلة من ذوي المتظاهرين الموقوفين والتنسيق مع نقابة المحامين من اجل توكيل محامين طوعيين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين".

وأكدت المفوضية وفقا للبيان أن" اجراءاتها مستمرة في الدفاع عن قضايا حقوق الانسان، وتهيب بالجهات كافة بالتعاون معها خدمة للصالح العام".

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