2019/11/21 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامانة العامة لمجلس الوزرات توجه باستمرار عمل الوكلاء والمستشارين في الوزارات والهيئات المستقلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 18:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة العامة لمجلس الوزرات توجه باستمرار عمل الوكلاء والمستشارين في الوزارات والهيئات المستقلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة العامة لمجلس الوزرات توجه باستمرار عمل الوكلاء والمستشارين في الوزارات والهيئات المستقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).