الاتصالات تعلن تثبيت الوجبة الاولى من موظفي العقود

2019/11/21 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، عن تثبيت الوجبة الاولى من العاملين بصفة عقود على ملاك الوزارة الدائم والبالغ عددهم (954)موظف.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة

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