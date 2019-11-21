2019/11/21 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم كثرت في الآونة الأخيرة أسماء تزجّ نفسها في خانة الأدباء والكتّاب وتلقب ذاتها بالإبداع والمجددين وتسمّي نفسها بما شاءت من الألقاب الأدبية والفنية الفخمة ؛ وقد استغلت فوضى النشر العائمة حاليا وحظيت بفرصة الحرية المتاحة التي وفرتها السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من صحف الإلكترون والمواقع الهزيلة التي تتلقى كل ما يُكتب لحشو مواقعها بكل غثّ مُسِفّ من نسج كلام قبيح ومتهرئ خالٍ من الطعم و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد كاظم غلوم - صناعة الابداع ؛ رؤية وانطباع فيما يُكتب الآن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جواد كاظم غلوم - صناعة الابداع ؛ رؤية وانطباع فيما يُكتب الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).