حسين سالم مرجين - الجودة وضمانها في المؤسسات التعليمية

2019/11/21 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين إن أبواب التميز والإبداع والريادة تفتح من داخل المؤسسة التعليمية وليس من خارجها ، ومفتاح تلك الأبواب يكمن في الجودة وضمانها، فالجودة ليست مجرد وضع الخطط، أو تحديد بعض المسارات المستقبلية؛ إنما هي المفتاح أو ( الباسوورد ) أيّ الرقم السري الذي تستطيع المؤسسة التعليمية من خلاله جعل تلك الخطط والمسارات ممكنة التحقيق، كما يجعلها تتسم بالتميز والإبداع والريادة.وهذا ربما يفسر نجاح بعض المؤسسات التعل......

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