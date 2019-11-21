2019/11/21 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت المديرية العامة للجنسية والاحوال المدنية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، المواطنين الذين راجعوا المديرية لغرض الحصول على البطاقة الوطنية من الذين بصموا لغاية 11 تشرين الثاني الجاري ان يراجعوا المديرية لتسلم بطاقاتهم الوطنية.ودعا بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، المراجعين ان يجلبوا معهم المستمسكات الاتية (شهادة الجنسية العراقية، هوية الاحوال المدنية، وصل تسلم البطاقة الوطنية)، موضحا ان بامكان المراجعين الحضور الى المديرية من يوم الاحد لغاية يوم الخميس لغرض تسلم بطاقاتهم الوطنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احوال اربيل تحدد مواعيد وشروط الحصول على البطاقة الوطنية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احوال اربيل تحدد مواعيد وشروط الحصول على البطاقة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).