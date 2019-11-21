بالوثيقة.. الامانة العامة لمجلس الوزراء توجه باستمرار عمل الوكلاء والمستشارين في الوزارات والهيأت المستقلة

2019/11/21 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، باستمرار عمل الوكلاء والمستشارين في الوزارات والهيأت المستقلة.

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء، تلقت "

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