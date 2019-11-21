منظمة قياس جودة الإتصالات: قطع الحكومة العراقية خدمة الإنترنت جزء من فسادها الذي تمارسه في الأزمات

2019/11/21 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

عدت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني، 2019)، قطع السلطات العراقية لخدمة الإنترنت "جزءا من الفساد الذي تمارسه الحكومة في أوقات الازمات"، فيما أشارت إلى أن المستخدمين اضطروا إلى الاعتماد على الاتصال التقليدي ما أكسب شركات الهاتف النقال واردات "تجاوزات" 65 مليون دولار.

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن "مؤشرات وتقارير محلية أشارت إلى وجود واردات تجاوزت الـ65 مليون دولار بالنسبة لشركات الهاتف النقال التي لجأ إليها المستخدمون بسبب ضعف الإنترنت وحجب الحكومة لمواقع التواصل الإجتماعي".

وأضاف البيان، أن "هذه الواردات هي ثقل وعبئ على المستخدمين الذين إضطروا للعودة إلى الإتصال عبر شبكات الهاتف النقال"، مبينة أن "هذا جزء من الفساد الحكومي الذي تُمارسه الحكومة العراقية في أوقات الأزمات".

وكانت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات قد قالت، مؤخراً، إن "إستمرار حجب الحكومة لتطبيقات الواتساب والتليغرام والإنستغرام والفيس بوك وتويتر، أثر سلباً على دخل العراقيين الذين يضطرون من جديد إلى إعتماد وسائل التواصل التقليدية عبر شركات الهاتف النقال"، لافتةً إلى أن "هذه الشركات بالأساس تبيع كارتات الشحن بأسعار مرتفعة"

وأضافت، أن "الحكومة تعلم جيداً بأن حجب هذه التطبيقات يُمكن كسره، لكن هذا يتسبب بضعف في الإنترنت، لذا يضطر المواطن إلى الإتصال عبر السيم كارد، مما يُكلفه الكثير من المبالغ"، متهمة شركات الهاتف النقال بأنها تضغط على الحكومة العراقية من أجل عدم رفع الحظر عن التطبيقات، وهذا فساد آخر تُمارسه الحكومة مع هذه الشركات".

بغداد اليوم- البصرة

نظم العشرات من أهالي قضاء المدينة شمالي محافظة البصرة، اليوم الخميس، تظاهرة للمطالبة بالإصلاح.

وقال مراسل بغداد اليوم ان العشرات من أبناء قضاء المدينة في محافظة البصرة، تظموا تظاهرة للمطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد.

و

بغداد اليوم _ بغداد

نشرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس (21، تشرين الثاني، 2019) إحصائية بعدد الشهداء والجرحى والمعتقلين من المتظاهرين بدءاً من 13 تشرين الثاني الجاري، ولغاية يوم أمس، في بغداد والبصرة وذي قار.

وقالت المفو

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، عن تثبيت الوجبة الاولى من العاملين بصفة عقود على ملاك الوزارة الدائم والبالغ عددهم (954)موظفاً.

وقالت الوزارة في بيان، إن "هذه الخطوة تأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( منظمة قياس جودة الإتصالات: قطع الحكومة العراقية خدمة الإنترنت جزء من فسادها الذي تمارسه في الأزمات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( منظمة قياس جودة الإتصالات: قطع الحكومة العراقية خدمة الإنترنت جزء من فسادها الذي تمارسه في الأزمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).