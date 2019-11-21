2019/11/21 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية تعقد جلسة استماع لمناقشة قانوني الناجيات الايزيديات ومناهضة العنف الأسري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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