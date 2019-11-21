وزارة التربية تقرر نظام تحسين المعدل

2019/11/21 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت وزارة التربية، نظام تحسين المعدل للناجحين في جميع الادوار للمرحلة الاعدادية ولجميع المواد..يتبع

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