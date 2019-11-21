2019/11/21 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بتزوير شهادة وفاة أبنه الداعشي الذي قتل في قصف جوي عراقي.

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